NASA: МКС уклонилась от обломка российской ракеты

Экипаж МКС продолжает свою экспедицию Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Международная космическая станция (МКС) изменила свою орбиту, чтобы уклониться от возможного столкновения с обломком ступени российской ракеты «Протон». Ранее в Роскосмосе сообщили, что МКС была вынуждена увеличить высоту орбиты на 900 метров, чтобы избежать столкновения с космическим мусором. Однако о том, что из себя представлял и кому принадлежал мусор, в госкорпорации не уточнили.

«Это был обломок ступени российской ракеты SL-12 (западное обозначение ракеты „Протон“ — ред.), запущенной в сентябре 1987 года», — рассказал РИА «Новости» представитель НАСА. Уточняется, что за все время эксплуатации МКС было выполнено 25 маневров для уклонения станции от космического мусора. Сейчас экипаж продолжает осуществлять свою экспедицию по запланированной программе.

Ранее стало известно, что Роскосмос планирует осуществить очередной пилотируемый пуск с Байконура. В конце июля с этого космодрома запланирован старт «Протона», он станет единственным в этом году, пишет агентство Nation News. Кроме того, глава госкорпорации Дмитрий Рогозин заявил, что до конца 2020 года отечественный сегмент МКС года будет обеспечен широкополосной связью с Землей, напоминает радио Sputnik.

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