08 июля 2020

Командир группировкой РФ в Сирии получил Звезду Героя. Подписан секретный указ

© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча Юревича с космонавтами. Челябинск, герой россии, звезда, медаль
Звезду Героя России генералу вручат в ближайшее время Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Война в Сирии

Замначальнику генштаба Александру Чайко присвоили звание Героя Российской Федерации. В военном ведомстве сообщили, что «закрытый указ» о награждении уже подготовлен, вскоре генерал-лейтенанту вручат золотую звезду.

Эксперты в военном деле, опрошенные «Известиями», отмечают, что Чайко наградили за успехи в руководстве группировкой РФ в Сирии. Именно ему пришлось налаживать совместное патрулирование российских и турецких военных на стратегической трассе М4, а также участвовать в организации гуманитарной операции в провинции Идлиб.

Военный эксперт Владислав Шурыгин отмечает, что перед Чайко стояла сложная задача. «С одной стороны, необходимо это движение [ополченцев] сломать до того, как оно укоренится. А с другой, нужно соблюдать определенные правила и бороться в том числе за симпатии населения, которое находится между двумя огнями» — говорит эксперт

Сирийский тур для Чайко длился с октября 2019 по март 2020 года. Во многом благодаря его усилиям из 10-километровой зоны безопасности вдоль границы САР и Турции были выведены курдские вооруженные формирования, а их места заняли сирийские пограничники.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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