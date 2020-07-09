Замначальнику генштаба Александру Чайко присвоили звание Героя Российской Федерации. В военном ведомстве сообщили, что «закрытый указ» о награждении уже подготовлен, вскоре генерал-лейтенанту вручат золотую звезду.
Эксперты в военном деле, опрошенные «Известиями», отмечают, что Чайко наградили за успехи в руководстве группировкой РФ в Сирии. Именно ему пришлось налаживать совместное патрулирование российских и турецких военных на стратегической трассе М4, а также участвовать в организации гуманитарной операции в провинции Идлиб.
Военный эксперт Владислав Шурыгин отмечает, что перед Чайко стояла сложная задача. «С одной стороны, необходимо это движение [ополченцев] сломать до того, как оно укоренится. А с другой, нужно соблюдать определенные правила и бороться в том числе за симпатии населения, которое находится между двумя огнями» — говорит эксперт
Сирийский тур для Чайко длился с октября 2019 по март 2020 года. Во многом благодаря его усилиям из 10-километровой зоны безопасности вдоль границы САР и Турции были выведены курдские вооруженные формирования, а их места заняли сирийские пограничники.