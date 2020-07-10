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В абсолютных цифрах, как отмечает РИА «Новости», за первую половину этого года в северной столице умерло на 3 915 человек больше, чем за аналогичный период 2019-го. У 90% из них был подтвержден коронавирус. 2 419 человек с COVID-19 умерли от последствий тяжелых хронических заболеваний, а первопричиной смерти вирус стал у 1 281 пациента.

«В июне в Петербурге родилось 4570 и умерло 7106 человек. Показатель смертности стал самым высоким за десятилетнюю историю наблюдений», — пишет «Интерфакс» со ссылкой на документ. В ведомстве журналистам сказали, что причина всплеска смертности кроется в пике эпидемии коронавируса, который пришелся на последнюю неделю мая и первую декаду июня.

В июне месячный показатель смертности в Санкт-Петербурге впервые за последние 10 лет превысил отметку в семь тысяч человек. Это на 55% больше, чем в июне прошлого года, следует из данных городского комитета по делам ЗАГС.

Причиной роста смертности в Санкт-Петербурге стал пик коронавируса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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