Россияне скупают средства от аллергии. Но есть опасность

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Принятие лекарств без консультации с врачом может вызвать побочные эффекты Фото: Анна Майорова © URA.RU

В середине марта продажи антигистаминных препаратов против аллергии в России возросли до 67% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом сообщили аналитики компании DSM Group, которая специализируется на исследованиях фармацевтического рынка.

«С 16 по 22 марта продажи препаратов от аллергии поднялись до 67% по сравнению с аналогичным периодом позапрошлого года. Рост продолжался вплоть до конца апреля, потом показатели выровнялись», — приводит данные аналитиков портал News.ru.

По словам эксперта фармацевтического рынка Николая Беспалова, рост продаж антигистаминных препаратов был обусловлен опасением россиян, что поставки лекарств могут прекратиться из-за пандемии. Однако покупка данных препаратов без консультации с врачом может быть опасна, отмечает врач-аллерголог Владимир Болибок. Он предупредил, что в результате бесконтрольного приема средств против аллергии могут появиться побочные эффекты: сыпь, сосудистые реакции, нарушения работы желудочно-кишечного тракта.

Всего в первом полугодии этого года было продано 47,3 тысячи антигистаминных препаратов, что на 3,2 тысячи упаковок больше, чем в первом полугодии 2018 года. Объемы реализации лекарств в денежном эквиваленте выросли на 13%. Всего за последние два года продажи средств против аллергии увеличились на 7%.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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