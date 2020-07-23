Кремль: почему хабаровский губернатор не общается с протестующими

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Ежегодная итоговая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Москва, песков дмитрий, портрет
По словам Пескова, в Хабаровском крае Дегтяреву предстоит решить много срочных дел, связанных с экономикой региона Фото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета
Губернатора Фургала подозревают в организации убийств

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев слишком мало находится на своем посту и вскоре начнет общение с гражданами. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Безусловно, от общения с гражданами никто не отказывается. Дегтярев всего несколько дней работает в регионе», — рассказал Песков во время конференц-колла. По его словам, новому врио предстоит решить много срочных дел, связанных с экономикой региона. Отмечается, что эти проблемы необходимо решить как можно быстрее.

На вопрос о том, обратил ли Кремль внимание на запрос об отставке Дегтярева, пресс-секретарь президента призвал не делать поспешных выводов. По его словам, главе региона необходимо время.

Дегтярев был назначен на должность врио губернатора Хабаровского края в понедельник 20 июля после того, как президент РФ отправил в отставку экс-губернатора региона Сергея Фургала в связи с утратой доверия. Фургал обвиняется в организации заказных убийств, он арестован до 9 сентября. Жители края вышли на несанкционированные акции протеста.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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