Дегтярев был назначен на должность врио губернатора Хабаровского края в понедельник после того, как президент РФ отправил в отставку экс-губернатора региона Сергея Фургала в связи с утратой доверия. Фургал обвиняется в организации заказных убийств, он арестован до 9 сентября, напоминает РАПСИ . Своими первоочередными задачами новый глава Хабаровского края назвал борьбу с коронавирусом, подготовку региона к отопительному сезону и выполнение национальных проектов, передает « Общественное телевидение России ».

По мнению Дегтярева, население копит долги из-за высоких тарифов на коммунальные услуги. Врио губернатора напомнил, что в 2018 году Хабаровский край занял 72 место из 85 по доле расходов населения за услуги ЖКХ. Чтобы решить проблему высоких тарифов, он предложил обратиться в правительство РФ или к президенту страны Владимиру Путину, либо «изыскать внутренние ресурсы» региона. Министр ЖКХ региона Дарий Тюрин отметил, что тарифы могут снизить для малообеспеченных граждан.

«Надо посмотреть, попробовать снизить тарифы для населения через обращения в федеральный центр субсидирования. У людей нет денег на жизнь, не говоря уже об оплате ЖКХ», — цитирует Дегтярева РИА «Новости». Так врио главы региона ответил на сообщение о больших долгах за газ ресурсоснабжающей организации. Отмечается, что задолженность предприятия возникла из-за неплатежей у населения.

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев предложил снизить тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Он отметил, что у местного населения нет денег на жизнь, поэтому в регионе растет задолженность.

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