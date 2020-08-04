МВД подготовило для водителей изменение по части штрафов

Изменение позволит избежать в случае повторных нарушений более крупных взысканий Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Министерство внутренних дел (МВД) РФ предложило внести изменения в статьи КоАП, которые касаются уплаты половины суммы штрафа за превышение скорости. Проект документа появился на официальном портале нормативно-правовых актов.

«Теперь если оштрафованный гражданин оплатит половину штрафа, то именно с этого момента будут исчисляться сроки исполнения наказания», — пишут «Ведомости». Сейчас нарушитель считается подвергнутым наказанию со дня, когда вступает в законную силу постановление о назначении наказания и до истечения одного года. В МВД предлагают разрешить нарушителям уплачивать штраф до того, как постановление о его наложении вступит в законную силу. Предполагается, что изменение позволит избежать в случае повторных нарушений более крупных взысканий.

Поправку разработали по требованию Конституционного суда, который признал действующую редакцию ст. 4.6 «нарушающей принцип равенства», «влекущей неоднозначное понимание» и «возможность ее произвольного применения».

Ранее сообщалось, что штраф за выезд на встречную полосу с пересечением сплошной линии можно оспорить. Такая возможность есть в том случае, если разметка плохо видна, а в месте предполагаемого нарушения нет знаков, запрещающих обгон с выездом на «встречку».

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