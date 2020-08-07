Советник Путина оценил заявление Гейтса о грядущей катастрофе

Билл Гейтс предупредил о глобальном кризисе из-за климатических изменений Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В заявлении основателя Microsoft Билла Гейтса о глобальном экологическом кризисе нет ничего нового, считает советник президента РФ, специальный представитель президента по вопросам климата Руслан Эдельгериев. По его мнению, затраты на предотвращение климатических изменений, которые прогнозирует Гейтс, для России окажутся существенно ниже.

«В том, что говорит Билл Гейтс, нет ничего принципиально нового и неожиданного. Оценки от последствий и ущерба климатических изменений, влияния на экономику и смертность делались и на уровне отдельных стран, и международных организаций», — цитирует Эдельгериева РИА «Новости». По его словам, подобные прогнозы уже составляли Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) и российские ученые.

Советник российского президента уточнил, что эти оценки могут расходиться в цифрах, но вывод во всех случаях один и тот же — человечество уже сейчас должно свести к минимуму негативное влияние на климат. Эдельгериев согласен с Гейтсом в том, что ущерб от климатических изменений будет существенно выше, чем ущерб от «ковидовского» кризиса. Однако Россия, благодаря своему потенциалу повышения энергоэффективности, по его словам, затратит на предотвращение климатических изменений существенно меньше средств, чем прогнозирует основатель Microsoft.

Ранее Гейтс заявил, что в ближайшие несколько десятилетий Земля столкнется с глобальным кризисом из-за изменений климата. Он предупредил, что последствия этого кризиса будут страшнее последствий пандемии коронавируса. Он уверен, что из-за ухудшения климатических условий на планете погибнет в пять раз больше человек, чем от COVID-19, пишет « Царьград ».

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