Белорусский работяга показал половой орган в эфире у Соловьева

Соловьев в ответ на выходку рабочего лишь посмеялся Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

Рабочий Белорусского автомобильного завода (БелАЗ) снял трусы и показал гениталии в прямом эфире YouTube-канала Владимира Соловьева.

Телеведущий спросил в ходе своего стрима, как проходит забастовка на заводе. «Какое настроение в коллективе, что думаете о происходящем?» — цитирует вопрос Соловьева «Царьград». В ответ на это рабочий со словами «сейчас покажу» переместил камеру к половому органу, который показал на весь экран. После этого мужчина отключился от эфира, так и не ответив на вопрос. Соловьев после такого диалога только посмеялся, отметив, что у БелАЗа орган побольше. Кроме этого, он сыронизировал над рабочим с завода и задался вопросом, почему гениталии не выкрасили в бело-красный цвет.

Ранее Соловьев обратился к белорусам с призывом не потерять страну и не слушать пропагандистов. Об этом он заявил в эфире своего youtube-канала. Белорусам нельзя поддаваться на «шуточки» западных стран, отметил он. Протесты в Белоруссии начались более недели назад. Граждане не поверили в данные ЦИК о победе на выборах действующего главы республики Александра Лукашенко, так как результаты независимых экзитполов показывали уверенную победу кандидата Светланы Тихановской. Мирные акции жестоко подавлялись силовиками с помощью пуль, газа и гранат, передает RT.

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