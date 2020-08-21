Многодетным семьям предложили дарить отечественные автомобили Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Российским многодетным семьям предложили оказывать государственную поддержку в виде автомобиля отечественного производства. С таким предложением в Минсоцзащиты обратился депутат Госдумы Иван Сухарев.

«Реализация данной идеи стала бы значительной мерой поддержки таких семей», — цитирует RT обращение Сухарева. Он предлагает обеспечить семьи при рождении пятого ребенка автомобилями отечественного производства вместимостью не менее семи мест.

Депутат аргументировал свою позицию тем, что при таком количестве детей автомобиль становится одной из необходимых вещей. Но, зачастую, многодетные семьи не могут его себе позволить.

Ранее ОНФ предложил снизить налог на имущество для многодетных семей. Согласно документам, соответствующее предложение направлено в Минстрой и Минэкономразвития.

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