Педагогам могут выплатить пособие за расходы на дистанционке

Преподаватели, которые работали во время пандемии, должны получить единовременную выплату. Соответствующее обращение размещено на сайте Российской общественной инициативы (РОИ).
По мнению учителей, им необходимо повысить ежемесячные выплаты на 50% оклада в связи с возросшими тратами. Как отмечает авто петиции, педагоги, которые проводили школьникам уроки в онлайн-формате, вынуждены были подготовить свой рабочий стол для проведения занятий через Интернет. Кроме того, им необходимо было приобрести устройства для работы через Сеть, улучшить качество связи и Интернета. Также преподавателям пришлось в нерабочее время самостоятельно освоить компетенции, которые нужны для дистанционного обучения.
«Разовая выплата сотрудникам бюджетных образовательных учреждений в размере одного месячного оклада, а также повышение ежемесячных выплат на 50% оклада в связи с возросшими тратами учителей и преподавателей, чей доход не превышает 200% регионального прожиточного минимума», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что педагогам государственных общеобразовательных учреждений повысят выплаты за классное руководство. Согласно документу, который опубликован на портале проектов нормативных правовых актов, учителя будут получать доплату в размере пяти тысяч рублей.
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