В центре Москвы двое человек избили народного артиста России Юрия Шлыкова. Нападавшие уже доставлены в отделение полиции. О произошедшем журналистам рассказал сам актер.
Инцидент произошел возле одного из домов на Комсомольском проспекте около пяти часов вечера 1 сентября. Шлыков гулял с собакой, когда увидел, как мужчины выносят из подъезда вещи. Его смутил мусор и грязь, поэтому артист, приняв их за строителей, попросил убрать за собой, на что получил «русский ответ».
Уже в лифте он снова обратился к мужчинам, после чего один из них нанес ему удар по лицу. «Началась потасовка. Она была кратная. Я пошел наверх, меня схватили за шею, бросили на пол и начали бить ногами», — приводит телеканал 360 слова Шлыкова. Он добавил, что у него есть побои, но в больницу обращаться не будет. Вместо этого пострадавший написал заявление в полицию. Сейчас все участники конфликта доставлены в отдел для дальнейшего разбирательства.
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