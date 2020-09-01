01 сентября 2020

В центре Москвы напали на народного артиста Юрия Шлыкова. «Бросили на пол и начали бить ногами»

© Служба новостей «URA.RU»
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Вывоз киосков с улицы Ракетная, 2. Екатеринбург, мигалка, полк ппс, полиция, проблесковый маячок
Избившие Юрия Шлыкова мужчины доставлены в полицию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В центре Москвы двое человек избили народного артиста России Юрия Шлыкова. Нападавшие уже доставлены в отделение полиции. О произошедшем журналистам рассказал сам актер.

Инцидент произошел возле одного из домов на Комсомольском проспекте около пяти часов вечера 1 сентября. Шлыков гулял с собакой, когда увидел, как мужчины выносят из подъезда вещи. Его смутил мусор и грязь, поэтому артист, приняв их за строителей, попросил убрать за собой, на что получил «русский ответ».

Уже в лифте он снова обратился к мужчинам, после чего один из них нанес ему удар по лицу. «Началась потасовка. Она была кратная. Я пошел наверх, меня схватили за шею, бросили на пол и начали бить ногами», — приводит телеканал 360 слова Шлыкова. Он добавил, что у него есть побои, но в больницу обращаться не будет. Вместо этого пострадавший написал заявление в полицию. Сейчас все участники конфликта доставлены в отдел для дальнейшего разбирательства.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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