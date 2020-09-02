Песков ответил на вопрос о военных базах России в Беларуси

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Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Москва, песков дмитрий
Кремль пока не будет размещать военные в Беларуси, заявил пресс-секретарь Путина Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Протесты в Белоруссии

Россия пока не рассматривает возможность размещения военных баз в Белоруссии. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время конференц-колла.

«Вопрос о размещении военных баз России на территории Белоруссии не стоит на повестке дня», — сказал представитель Кремля. Песков также прокомментировал запланированный на 4 сентября визит министра обороны Белоруссии Виктора Хренина в Москву. Пресс-секретарь президента РФ напомнил, что Россия и Белоруссия — союзные государства, которые поддерживают «обширнейшие двусторонние отношения в самых различных областях».

Также, по словам Пескова, президент Белоруссии Александр Лукашенко не согласовывал с российским лидером Владимиром Путиным заявления о внешней угрозе, пишет «Федеральное агентство новостей». Ранее Лукашенко заявил о возможных совместных военных действий с Россией, если кто-то «дернется» у западной границы.

В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы, после которых в республике начались митинги. Лукашенко заявляет, что за протестами стоят иностранные государства. В России был создан резерв правоохранителей для помощи Белоруссии, передает сайт VSE42.ru.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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