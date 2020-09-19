Жена Петросяна объяснила призыв к россиянкам «рожать от слесарей»

Евгений Петросян женился на Татьяне Брухуновой после развода с Еленой Степаненко Фото: Alexey Yushenkov / wikimedia.org / CC BY-SA 3.0

Жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова заявила, что с уважением относится ко всем профессиям, а ее выражение с призывом «рожать от слесарей» было вырвано из контекста. Об этом она написала в Instagram.

Ранее в СМИ появилась информация, что Брухунова резко ответила подписчицам, упрекнувшим ее в корыстности из-за брака с Евгением Петросяном. Женщина посоветовала недоброжелателям «рожать от слесарей».

«Ничего против какой бы то ни было профессии я не имею. Так как уважаю любой труд», — написала Брухунова. Она отметила, что СМИ вырвали ее слова из контекста.

Юморист Петросян женился на своей помощнице после 33 лет брака с артисткой Еленой Степаненко. Позднее у 75-летнего Петросяна и 31-летней Брухуновой родился сын Ваган.