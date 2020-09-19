19 сентября 2020

США посылают новых военных в Сирию для борьбы с Россией

© Служба новостей «URA.RU»
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Антитеррористические учения «Мирная миссия - 2018». Челябинск, армия, пулемет, оружие, вооружение, Сирия, война
В результате последней стычки военных двух стран пострадали семь американских солдат Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Война в Сирии

США усилит военный контингент на северо-востоке Сирии. По данным BBC, это связано с обострением отношений между американскими и российскими военнослужащими, патрулирующими данную территорию.

«Пентагон увеличивает свое военное присутствие в Сирии после серии инцидентов с участием российских и американских военных», — сообщает BBC. По информации агентства, военное подкрепление направлено дабы не допустить появления россиян в зоне влияния войск коалиции.

Агентство напоминает, что в последние годы в Сирии регулярно возникали стычки между российскими и американскими военными. В результате последнего инцидента, связанного со столкновением с российским транспортом, травмы получили семь американских солдат.

Ранее военный эксперт Виктор Баранец в интервью телеканалу «Царьград» рассказал, с чем связаны постоянные конфликты российских и американских военнослужащих в Сирии. По его словам, США регулярно провоцируют Россию.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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