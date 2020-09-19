США посылают новых военных в Сирию для борьбы с Россией

США усилит военный контингент на северо-востоке Сирии. По данным BBC, это связано с обострением отношений между американскими и российскими военнослужащими, патрулирующими данную территорию.
«Пентагон увеличивает свое военное присутствие в Сирии после серии инцидентов с участием российских и американских военных», — сообщает BBC. По информации агентства, военное подкрепление направлено дабы не допустить появления россиян в зоне влияния войск коалиции.
Агентство напоминает, что в последние годы в Сирии регулярно возникали стычки между российскими и американскими военными. В результате последнего инцидента, связанного со столкновением с российским транспортом, травмы получили семь американских солдат.
Ранее военный эксперт Виктор Баранец в интервью
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