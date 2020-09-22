Ведущая программы «Жить здорово!» на «Первом канале» Елена Малышева вошла в здание Курского вокзала без защитной маски. Видеоролик опубликовала радиостанция «Говорит Москва».
На кадрах видно, как Малышева заходит в здание без защитной маски, при этом перчатки она надела. Сопровождавшие её помощники были тоже без средств индивидуальной защиты. Отмечается, что телеведущую неоднократно замечают на улице и в общественных местах без масок и перчаток.
Ранее Малышева во время прямого эфира назвала «дебилами» тех, кто не понимает важности введения строгого карантина из-за коронавируса. В конце августа телеведущая приехала в Москву из США и поразилась спокойствию россиян, несмотря на продолжающуюся пандемию коронавируса. Ее удивило, что москвичи ходят толпами и без масок.
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