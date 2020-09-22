22 сентября 2020

Оскорбившую противников карантина Малышеву заметили без маски. ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
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Елена Малышева, малышева елена
Елена Малышева вошла в здание Курского вокзала без защитной маски Фото: CC BY 4.0, Alexey Druzhinin, Government.ru

Ведущая программы «Жить здорово!» на «Первом канале» Елена Малышева вошла в здание Курского вокзала без защитной маски. Видеоролик опубликовала радиостанция «Говорит Москва».

На кадрах видно, как Малышева заходит в здание без защитной маски, при этом перчатки она надела. Сопровождавшие её помощники были тоже без средств индивидуальной защиты. Отмечается, что телеведущую неоднократно замечают на улице и в общественных местах без масок и перчаток.

Ранее Малышева во время прямого эфира назвала «дебилами» тех, кто не понимает важности введения строгого карантина из-за коронавируса. В конце августа телеведущая приехала в Москву из США и поразилась спокойствию россиян, несмотря на продолжающуюся пандемию коронавируса. Ее удивило, что москвичи ходят толпами и без масок.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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