В социальных сетях высмеяли встретили глобальный ребрендинг «Сбербанка». По мнению пользователей, новое название и сервисы не изменят устаревший подход к клиенту.
Помимо ребрендинга «Сбербанк» в ходе своей презентации познакомил клиентов с новым форматом отделений, новыми банкоматами, платформой для обучения детей «СберКласс», платформой для бизнеса. А также с виртуальным помощником и музыкальным сервисом.
«Сбербанк теперь стал Сбером. Московская „дочка“ Сбера — Моссбер, Челябинская — Челсбер, Иркутская — Ирксбер. О названиях „дочек“ в Калуге, Находке и Воркуте будет сообщено дополнительно», — шутят в социальных сетях. Однако часть пользователей настроена более скептически. По их словам, ребрендинг не повлияет на работу банка, к которой были претензии.
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