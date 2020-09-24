В соцсетях отреагировали на новый Сбербанк. «Предсказуемый пофигизм в деталях»

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Сбербанк. Челябинск, банк, сбербанк, деньги
Банк заявил о глобальном ребрендинге Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В социальных сетях высмеяли встретили глобальный ребрендинг «Сбербанка». По мнению пользователей, новое название и сервисы не изменят устаревший подход к клиенту.

Помимо ребрендинга «Сбербанк» в ходе своей презентации познакомил клиентов с новым форматом отделений, новыми банкоматами, платформой для обучения детей «СберКласс», платформой для бизнеса. А также с виртуальным помощником и музыкальным сервисом.

«Сбербанк теперь стал Сбером. Московская „дочка“ Сбера — Моссбер, Челябинская — Челсбер, Иркутская — Ирксбер. О названиях „дочек“ в Калуге, Находке и Воркуте будет сообщено дополнительно», — шутят в социальных сетях. Однако часть пользователей настроена более скептически. По их словам, ребрендинг не повлияет на работу банка, к которой были претензии.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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