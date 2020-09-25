В России ввели ограничения для детских кружков

В России запретят организовывать детские кружки и секции в подвальных и цокольных этажах. Соответствующее постановление приняло правительство РФ.
«Запрещается использовать подвальные и цокольные этажи для организации детского досуга (детские развивающие центры, развлекательные центры, залы для проведения торжественных и спортивных мероприятий)», — говорится в документе. Там также уточняется, что запрет действует, если это не предусмотрено проектной документацией.
Данные изменения были внесены в правила противопожарного режима. Согласно поправкам, дети должны заниматься в помещениях, где предусмотрена возможность эвакуации в случае пожара.
Подписывайтесь на URA.RU в