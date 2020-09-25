В России ввели ограничения для детских кружков

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Подготовка к Пасхе в Ново-Тихвинском монастыре. Екатеринбург, ножницы, детские поделки, кружок, вырезание из бумаги, урок изо
Кружки и секции не должны находиться на цокольных этажах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В России запретят организовывать детские кружки и секции в подвальных и цокольных этажах. Соответствующее постановление приняло правительство РФ.

«Запрещается использовать подвальные и цокольные этажи для организации детского досуга (детские развивающие центры, развлекательные центры, залы для проведения торжественных и спортивных мероприятий)», — говорится в документе. Там также уточняется, что запрет действует, если это не предусмотрено проектной документацией.

Данные изменения были внесены в правила противопожарного режима. Согласно поправкам, дети должны заниматься в помещениях, где предусмотрена возможность эвакуации в случае пожара.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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