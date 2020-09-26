Кадыров показал жим штанги лежа. ВИДЕО

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XIX съезд всероссийской политической партии
Рамзан Кадыров заявил, что всегда находит время для занятий спортом Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал подписчикам, как тренируется в спортзале. Видео он опубликовал в социальной сети «ВКонтакте».

«При любом плотном графике мне практически всегда удаётся найти пробел для занятий спортом. Время инвестированное в физическую культуру гарантированно дает прибыль в виде крепкого здоровья, бодрости и хорошего расположения духа», — написал Кадыров в посте с роликом.

На кадрах видно, как Кадыров жмет штангу, бегает и делает другие упражнения. Тренировку глава Чеченской республики провел вместе с солистами Чеченской государственной филармонии имени Аднана Шахбулатова Мурадом Байкаевым, Усманом Буруевым и Майрбеком Хайдаровым.

Ранее Кадыров заявил, что намерен поставить вакцину от коронавируса, передает «Национальная служба новостей». По словам главы Чечни, он полностью доверяет российской разработке.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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