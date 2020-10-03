03 октября 2020

В соцсетях сравнивают МРОТ в России и Швейцарии. «Загнивают помаленьку»

© Служба новостей «URA.RU»
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Флаги иностранных государств. Челябинск, флаг, швейцария, флаг швейцарии
В Женеве МРОТ составляет 25 долларов в час Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Женевы будут получать самый высокий МРОТ в мире — 25 долларов в час (1 950 рублей) или более 53 тысяч долларов в год (более 4,1 миллиона рублей). Размер выплаты был вынесен на голосование, за такие расценки проголосовало 58% граждан.

В России пользователи соцсетей расстроились от таких цифр. Часть юзеров считает нынешние стандарты МРОТ в России «издевательскими».

Некоторые пользователи уверены, что жителям Швейцарии осталось недолго
А еще в Швейцарии вкусный сыр и шоколад
Кто-то подмечает, что жизнь в Швейцарии недешевая, несмотря на размеры зарплат
Кто-то подозревает, что в Швейцарии ввели такие расценки назло россиянам

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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