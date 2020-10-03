В Женеве МРОТ составляет 25 долларов в час Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Женевы будут получать самый высокий МРОТ в мире — 25 долларов в час (1 950 рублей) или более 53 тысяч долларов в год (более 4,1 миллиона рублей). Размер выплаты был вынесен на голосование, за такие расценки проголосовало 58% граждан.

В России пользователи соцсетей расстроились от таких цифр. Часть юзеров считает нынешние стандарты МРОТ в России «издевательскими».

Некоторые пользователи уверены, что жителям Швейцарии осталось недолго

А еще в Швейцарии вкусный сыр и шоколад

Кто-то подмечает, что жизнь в Швейцарии недешевая, несмотря на размеры зарплат

Кто-то подозревает, что в Швейцарии ввели такие расценки назло россиянам