Мясников вступился за Малышеву, которая попала на видео без маски

Врач и телеведущий Александр Мясников вступился за свою коллегу Елену Малышеву, которую обвиняют в несоблюдении масочного режима в людных местах. Соответствующее заявление он опубликовал в своем telegram-канале.
«Ну, а что без маски… Мы же не знаем, где и когда сделана эта фотография», — написал Мясников. По его словам, маска является средством пассивной защиты, но не гарантирует безопасность в людных местах.
Мясников подчеркнул, что соблюдать масочный режим необходимо. Однако в странах, где этот режим был усиленным, сейчас наблюдается наиболее активное распространение коронавируса, добавил врач. Мясников заострил внимание на том, что критика в сторону Малышевой демонстрирует неадекватность людей.
Ранее радиостанция «Говорит Москва» опубликовала видео, на котором Малышева вошла в здание Курского вокзала в Москве без защитной маски. До появления видеоролика телеведущую часто замечали в общественных местах без маски и перчаток.
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