Мясников вступился за Малышеву, которая попала на видео без маски

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Послание Президента Федеральному Собранию Москва, портрет, малышева елена
Александр Мясников не уверен в достоверности кадров, на которых Елена Малышева замечена без маски Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Врач и телеведущий Александр Мясников вступился за свою коллегу Елену Малышеву, которую обвиняют в несоблюдении масочного режима в людных местах. Соответствующее заявление он опубликовал в своем telegram-канале.

«Ну, а что без маски… Мы же не знаем, где и когда сделана эта фотография», — написал Мясников. По его словам, маска является средством пассивной защиты, но не гарантирует безопасность в людных местах.

Мясников подчеркнул, что соблюдать масочный режим необходимо. Однако в странах, где этот режим был усиленным, сейчас наблюдается наиболее активное распространение коронавируса, добавил врач. Мясников заострил внимание на том, что критика в сторону Малышевой демонстрирует неадекватность людей.

Ранее радиостанция «Говорит Москва» опубликовала видео, на котором Малышева вошла в здание Курского вокзала в Москве без защитной маски. До появления видеоролика телеведущую часто замечали в общественных местах без маски и перчаток.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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