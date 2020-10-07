В России дорогостоящее лекарство решили сделать бесплатным

Министерство здравоохранения России включит в перечень бесплатных медицинских изделий дорогостоящий препарат «ТауроЛок», сообщил зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль («Единая Россия»). Данный препарат необходим пациентам, находящимся на внутривенном питании. Он предназначен для «запирания» катетера и сводит к минимуму риски развития инфекций.
О включении в список бесплатных препаратов средства «ТауроЛок» единоросса попросили родители детей-инвалидов, нуждающихся в паллиативном лечении, сообщил сам политик. После этого он направил в минздрав РФ соответствующее предложение, ведомство поддержало инициативу.
«Я получил письмо из Минздрава, в котором говорится, что „ТауроЛок“ будет включен в перечень медицинских изделий, предназначенных для поддержания функций органов и систем организма человека. Соответствующий приказ уже готовится, идут процедуры согласований, в том числе в Минфине. Искренне рад, что и эту задачу мы смогли решить», — сообщил Леонид Огуль.
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