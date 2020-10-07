07 октября 2020

Россиян предупредили о массовых сокращениях до конца года

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Каждый пятый работодатель признался в намерениях сократить штат Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Экономический кризис 2020

До конца года сокращение сотрудников планирует провести каждый пятый работодатель в РФ (22%). Каждый десятый намерен уменьшит размер зарплат. Это следует из результатов опроса, проведенного компанией HeadHunter.

Также в ходе исследования выяснилось, что с начала пандемии сокращение штатов уже произошло почти в половине российских компаний (47%). В большинстве случаев уволенными оказались специалисты (68%). Снижение размера зарплат уже ощутили на своем кармане 37% работников, еще 11% это предстоит.

«До сих пор сохраняются отрасли, которые еще далеки от восстановления, поэтому вполне возможно, что в них настроены на сокращения. Так что негативный настрой на уровне 22% вполне объясним», — приводит газета «Известия» слова руководителя пресс-службы HeadHunter Александра Джабарова.

Перевод сотрудников на удаленную работу снова скажется на финансовом состоянии компаний, которые будут вынуждены сокращать людей, считает директор Научно-образовательного центра социального развития РАНХиГС Любовь Храпылина. Работодатели, по ее мнению, не в состоянии содержать штат, а организовать работу на дистанционной основе имеют возможность не все организации.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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