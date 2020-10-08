В Нагорном Карабахе подсчитали количество убитых

8 октября погибли еще 30 военных Нагорного Карабаха Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

С начала обострения конфликта в непризнанной Нагорно-Карабахской республике погибли 350 военнослужащих. Об этом сообщает министерство обороны республики.

«С начала боевых действий 27 сентября погибли 350 военнослужащих армии обороны Карабаха», — передает telegram-канал «Раньше всех» сообщение ведомства. Отмечается, что 8 октября погибли еще 30 военных.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Мировое сообщество призывает прекратить боевые действия и приступить к переговорам. Президент России Владимир Путин уверен, что происходящее в непризнанной республике является трагедией, передает RT. Позднее он провел телефонные разговоры с президентами враждующих стран.