В Нагорном Карабахе подсчитали количество убитых

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Фестиваль
8 октября погибли еще 30 военных Нагорного Карабаха Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

С начала обострения конфликта в непризнанной Нагорно-Карабахской республике погибли 350 военнослужащих. Об этом сообщает министерство обороны республики.

«С начала боевых действий 27 сентября погибли 350 военнослужащих армии обороны Карабаха», — передает telegram-канал «Раньше всех» сообщение ведомства. Отмечается, что 8 октября погибли еще 30 военных.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Мировое сообщество призывает прекратить боевые действия и приступить к переговорам. Президент России Владимир Путин уверен, что происходящее в непризнанной республике является трагедией, передает RT. Позднее он провел телефонные разговоры с президентами враждующих стран.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...