10 октября 2020

Путин призвал создавать комфортные условия для жизни в селах

© Служба новостей «URA.RU»
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Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Москва, путин владимир
Владимир Путин поздравил работников сферы сельского хозяйства с профессиональным праздником Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости создавать комфортную среду для жизни в сельских поселениях. Такая задача была озвучена во время его поздравления с Днем работников сельского хозяйства.

«Еще немало предстоит сделать для модернизации и повышения эффективности АПК, для укрепления конкурентной способности отечественной продукции в России и в мире, и что особо отмечу, для комплексного развития сельских территорий, их социальной, образовательной инфраструктуры, строительства современных объектов здравоохранения и культуры», — приводит РИА «Новости» слова российского лидера.

Он отметил необходимость создания удобной и комфортной среды для жизни людей с детьми в сельских поселениях. На этих территориях, по словам главы государства, живет много больших многодетных семей. « И это замечательно, за этим будущее», — добавил Путин.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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