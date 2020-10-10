Путин призвал создавать комфортные условия для жизни в селах

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости создавать комфортную среду для жизни в сельских поселениях. Такая задача была озвучена во время его поздравления с Днем работников сельского хозяйства.
«Еще немало предстоит сделать для модернизации и повышения эффективности АПК, для укрепления конкурентной способности отечественной продукции в России и в мире, и что особо отмечу, для комплексного развития сельских территорий, их социальной, образовательной инфраструктуры, строительства современных объектов здравоохранения и культуры», — приводит РИА «Новости» слова российского лидера.
Он отметил необходимость создания удобной и комфортной среды для жизни людей с детьми в сельских поселениях. На этих территориях, по словам главы государства, живет много больших многодетных семей. « И это замечательно, за этим будущее», — добавил Путин.
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