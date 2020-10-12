В Иркутске школьники играли в футбол трупом котенка

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Школьники использовали труп котенка вместо мяча Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Иркутские школьники били ногами труп котенка. Этот инцидент увидели местные жители.

«Ребята решили сыграть в футбол, а вместо инвентаря взяли тельце котенка», — говорится в сообщении группы «Плохие новости 18+» во «ВКонтакте». Там отмечается, что сейчас школьников ищут зоозащитники, которые намерены провести с ними беседу.

Ранее в Тугулымском районе Свердловской области был осужден местный житель Алексей Кромзин, убивший кочергой двух котов. Суд назначил ему лишение свободы на 3,5 года в колонии строгого режима.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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