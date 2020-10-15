Украинский полковник пригрозил России «потоком гробов»

Замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, полковник Сергей Кривонос пригрозил России «потоком гробов» в случае вооруженного конфликта. Такое заявление военачальник сделал во время одного из своих интервью.
Кривонос отметил, что российский военно-технический потенциал значительно выше украинского, но за последние годы армия Украины получила «прекрасный боевой опыт». Полковник считает, что Москва может «ментально начать полномасштабную агрессию» против Киева, но это обернется для нее большими потерями.
«Но они понимают, что огромное количество потерь, которые получат их вооруженные силы, это поток гробов, которые пойдут в Российскую Федерацию. Вспомним 1994-96 годы. Что тогда дестабилизировало ситуацию в РФ? Чеченская война. Сотни, тысячи трупов российских солдат, которых привозили домой, тогда расшатали ситуацию очень сильно. И они понимают угрозу этого», — сказал в интервью изданию «Обозреватель» Кривонос. Именно поэтому, думает он, задача Москвы — сделать так, чтобы Украина сама себя дестабилизировала.
Подписывайтесь на URA.RU в