The Guardian: на Западе назвали виновных в деле Навального

Алексей Навальный был отравлен ФСБ, заявляют западные спецслужбы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Болезнь Алексея Навального

В инциденте, произошедшем с Алексеем Навальным, виновата ФСБ. При этом спецслужбы РФ не хотели убивать блогера, а пытались его напугать. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на разведку Великобритании, Германии и Франции.

Западные спецслужбы пришли к выводу, что Навальный был «отравлен» ФСБ. «Суровый вывод разделяют Лондон, Берлин и Париж, он подкрепляет решение Великобритании и Евросоюза наложить санкции на главу ФСБ Бортникова», — пишет газета. Издание отмечает, что западные спецслужбы негласно уверены в виновности в ФСБ, однако доказать это трудно.

За операцию с Навальным отвечала Служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ, сообщает газета. Однако целью было не убить блогера, а напугать и заставить уехать из РФ. Поэтому ФСБ, по данным газеты, сознательно выбрала в качестве оружия яд «Новичок». «У ФСБ есть много ядов, в том числе неизвестных. Если бы они хотели убить Навального, то сделали бы это», — отметили авторы статьи.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа при перелете из Томска в Москву. Борт сел в Омске, Навальный впал в кому и был доставлен в местную больницу. Позднее его перевезли в клинику Charite в Берлине. Он вышел из комы и проходит реабилитацию. В правительстве Германии заявили, что в организме Навального нашли яды из группы «Новичок».