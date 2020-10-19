В России облегчили правила продления инвалидности

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выступление премьер-министра России Михаила Мишустина на суперфинале конкурса управленцев «Лидеры России». Москва, мишустин михаил
Михаил Мишустин пояснил, что медицинские организации будут передавать сведения об инвалидах напрямую Фото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Упрощенный порядок установления и подтверждения инвалидности, введенный во время пандемии коронавируса, продлевают до 1 марта 2021 года. Об этом сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

«Правительство приняло решение продлить до 1 марта следующего года временный порядок установления и подтверждения инвалидности», — заявил Мишустин на совещании с вице-премьерами, которое транслировалось на канале «Россия 24». Новый порядок был введен для снижения риска распространения коронавируса.

По упрощенному порядку инвалиды могут не приходить лично в бюро медико-социальной экспертизы. Их данные, в том числе первичное освидетельствование, медицинские организации будут сами передавать в Пенсионный Фонд и Фонд социального страхования. Назначение и продление пенсий будет осуществляться также без личного обращения, уточнил Мишустин.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...