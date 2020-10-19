В России облегчили правила продления инвалидности

Михаил Мишустин пояснил, что медицинские организации будут передавать сведения об инвалидах напрямую Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Упрощенный порядок установления и подтверждения инвалидности, введенный во время пандемии коронавируса, продлевают до 1 марта 2021 года. Об этом сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

«Правительство приняло решение продлить до 1 марта следующего года временный порядок установления и подтверждения инвалидности», — заявил Мишустин на совещании с вице-премьерами, которое транслировалось на канале «Россия 24». Новый порядок был введен для снижения риска распространения коронавируса.

По упрощенному порядку инвалиды могут не приходить лично в бюро медико-социальной экспертизы. Их данные, в том числе первичное освидетельствование, медицинские организации будут сами передавать в Пенсионный Фонд и Фонд социального страхования. Назначение и продление пенсий будет осуществляться также без личного обращения, уточнил Мишустин.