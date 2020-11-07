Александр Лукашенко не переживает из-за санкций Евросоюза Фото: TATYANA ZENKOVICH, EPA

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что «не парится» из-за санкций Евросоюза в его отношении. Он отметил, что находится под санкциями уже четверть века, они не влияют на его жизнь.

«Четверть века под санкциями, — жив-здоров. Я не парюсь по этому поводу, как говорят молодые люди», — сказал Лукашенко во время посещения БелАЭС, его слова приводит агентство «Белта».

Пакет санкций против белорусского президента Евросоюз ввел с 6 ноября. Лукашенко, как и ряду его соратников, запрещен въезд на территорию ЕС. Если у него будут обнаружены активы в европейских странах, то тот час же они будут заморожены.

Поводом для новых санкций ЕС против Лукашенко стали репрессии до и после президентских выборов 2020 года против кандидатов от оппозиции, а также разгон демонстрантов, выступавших против итогов голосования, напоминает телеканал 360. Ранее Александр Лукашенко призвал жителей страны самостоятельно оценивать происходящие в государстве события, напоминает Nation News. Он отметил, что никто не может сделать Белоруссию «своим придатком».