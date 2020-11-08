Близкие засекретили место похорон Михаила Жванецкого

Сатирик Михаил Жванецкий будет похоронен в понедельник, 9 ноября, в Москве. Как сообщил его представитель Олег Сташкевич, прощание будет закрытым. Он не стал уточнять, на каком кладбище похоронят артиста.
«Учитывая обстоятельства, которые все понимают, мы должны беречь друг друга, нам нельзя собираться», — рассказал РИА «Новости» Сташкевич. Представитель артиста подчеркнул, что мероприятие полностью будет закрытое.
Михаил Жванецкий умер днем 6 ноября на 87-м году жизни. В начале октября юморист заявил, что оставляет концертную деятельность из-за своего возраста. Жванецкий был автором более чем десятка книг. В 2012 году ему присвоили звание народного артиста России.
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