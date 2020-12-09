Лесбиянку жестоко избили в московском метро

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Разное. Курган, флаг лгбт, лгбт активисты, молодежь, радужный флаг
Москвичку жестоко избили из-за ее ориентации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В столице России напали на гомосексуальную девушку. Ее избили в метро на станции Китай-Город, сообщают источники, знакомые с ситуацией.

«Пострадавшую госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и многочисленными травмами», — уточняет события «Пятый канал». Причиной нападения стала сексуальная ориентация 21-летней девушки.

В момент ЧП рядом находилась 22-летняя сожительница пострадавшей. Полиция уже приступила к поискам преступника. Пропаганда ЛГБТ запрещена в нашей стране статьей 6.21 КоАП России и может наказываться административным арестом. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью также наказуемо, но более жестко, вплоть до лишения свободы по УК РФ.

16 июля стало известно, что уральским ЛГБТ-активистам угрожали расправой. Письмо с угрозами пришло в ресурсный центр активистов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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