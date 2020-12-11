Власти уточнили, кому может прийти двойная платежка за услуги ЖКХ

Двойные квитанции могут получить те россияне, у которых сменилась управляющая компания. Об этом сообщили в пресс-центре Мособлдумы.
«На территории Московской области все еще отмечаются случаи предоставления двойных платежек», — цитирует сайт «Подмосковье сегодня» сообщение службы. Там подчеркнули, что жители платят в два раза больше, что сказывается на семейном бюджете и на росте задолженности по услугам ЖКХ.
Пресс-служба ведомства анонсировала выход памятки о том, как вести себя жителям, которые получили двойные квитанции. В информационных материалах сообщат алгоритм действия в таких ситуациях. Этот вопрос обсудят с представителями правоохранительных органов.
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