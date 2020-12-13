В России составлен рейтинг угонозащищенности автомобилей

Специалисты испытали 10 моделей авто на защищенность от угона Фото: Анна Майорова © URA.RU

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) составил новый рейтинг угонозащищенности автомобилей. Он был подготовлен на основе исследования десяти моделей различных ценовых категорий и классов.

В первую очередь тестированию, как отмечается, подверглись двери кузова. Лучший результат показал Infiniti QX 50, худший — Mitsubishi Outlander. Затем специалисты испытали машины на взлом капота. Здесь лидером стала Mazda 6, а аутсайдером — опять же Outlander. При тестировании крышки багажника лучше всего себя показал Hyundai Solaris, хуже всего — Hyundai Tucson. Остекление кузова (Solaris — Mazda 6), а лучшая штатная сигнализация оказалась у Infiniti QX 50 и Mercedes-Benz GLE. Семь моделей на этом испытании не получили ни одного балла. Лучший штатный иммобилайзер у Mazda 6, худший — у Outlander.

Mazda обошла конкурентов и при тесте блокиратора рулевого вала, в то время как Mercedes-Benz GLE показал худший результат. Лучшей защищенностью от изменения идентификационных номеров обладает Lexus LX, худшей — Outlander; при проверке защиты от несанкционированного изготовления дубликата ключа — в разных концах рейтинга оказались Solaris и Volkswagen Polo. В результате союз страховщиков признал самым защищенным автомобилем Mercedes-Benz GLE, а аутсайдером стал Outlander.?

В ВСС при этом подчеркнули, что аналогичные рейтинги составляются и в западных странах, однако для России они оказываются неверны в силу характера и специфики угонов. Этот рейтинг, в свою очередь, учитывает нюансы именно российского криминального рынка. «Мы уверены, что автопроизводителям имеет смысл учитывать российскую специфику — это не только улучшит условия покупателей их автомобилей по каско, но и сделает автомобили более подходящими для российских реалий», — приводит газета «Ведомости» слова президента ВСС Игоря Юргенса.