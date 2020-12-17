В России изменятся правила проведения экзамена на права

Экзамен на права будет проводиться на определенных улицах Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В соответствии с новым регламентом в России будут установлены дополнительные требования для людей, принимающих экзамены на права. Также будет определен перечень дорог и улиц, на которых будет проводиться практический экзамен. Об этом заявили в МВД России.

«Проектом предусмотрены дополнительные требования к экзаменатору в части подачи им команд, соблюдения времени проведения экзамена и выбора движения в пределах утвержденным дорог и улиц», — рассказали ТАСС в пресс-службе ведомства. Также экзамен не будет содержать проверки первоначальных навыков управления транспортным средством на закрытых территориях, а экзаменационные маршруты с заранее определенной последовательностью поворотов и разворотов будут исключены из практического экзамена.

Ранее в МВД России также сообщили, что ведомство разрешит общественникам находиться в машине на практическом экзамене на получение водительских прав. Новый регламент вступит в силу с 1 апреля 2021 года.

Теперь при сдаче экзамена на права больше внимания уделят разделам, нарушения которых ведет к серьезным авариям. В практической части будет 19 пунктов. Туда включены также и навыки, которые раньше проверялись на площадке, передает «Пятый канал». Также в проект нового регламента МВД прописало допуск к сдаче экзамена с 16 лет, напоминает телеканал 360.