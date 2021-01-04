Вместо Мальдив блогер Катя Адушкина отправилась обратно домой Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Блогера Катю Адушкину не выпустили за границу из-за неправильно оформленного документа с согласием родителей. Она собиралась улетать отдыхать на Мальдивы.

«Короче, должна была я сегодня вечером вылетать на Мальдивы. Но из-за того, что в моей доверенности от родителей написано „во все страны мира“, а не конкретно „Мальдивы“, меня не пропустили на паспортном контроле», — поделилась Адушкина в сторис в Instagram. Однако блогер не собирается оставаться в России, а хочет снова оформит доверенность и сдать тесты на коронавирус, чтобы улететь.

Ранее редакция URA.RU собрала подборку, где проводят новогодние праздники российские звезды и блогеры. Например, Ольга Бузова с молодым человеком тоже отправились на Мальдивы, а многие блогеры выбрали для своего отдыха Бали. Бывший дуэт Smash — певцы Сергей Лазарев и Влад Топалов — вместе также уехали на Бали, где намекнули на возобновление дуэта, пишет «Пятый канал».