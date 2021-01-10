Мантуров: чего не хватает России в борьбе с коронавирусом

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В каждой второй аптеке России можно найти лекарство, которое нужно при коронавирусе Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Большинство лекарств, которые необходимы при лечении коронавирусной инфекции, производятся в России. Однако по кроверазжижающим препаратам страна зависима от Запада, сообщил глава министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

«До 90% лекарств из списка жизненно важных сегодня производится в России. По кроверазжижающим препаратам пока остается определенная зависимость от импортных поставок из западных стран. Поэтому в проекте стратегии „Фарма-2030“ мы сделали акцент на расширении производства лекарств именно этой категории», — поделился министр с «Российской газетой».

По словам Мантурова, в декабре 2020 года выпуск лекарств вырос в 3,5 раза по сравнению с апрелем 2020 года. Сейчас в каждый второй аптеке России можно найти конкретный препарат — противовирусный, антибиотик или антикоагулянт, заверил глава Минпромторга.

Ранее вирусолог Александр Чепурнов сообщил, что в мире пока не существует лекарств, которые будут эффективно бороться с COVID-19. Тем временем, японские ученые выяснили, что коронавирус можно уничтожить за 30 секунд светодиодным излучателем импульсов глубокого ультрафиолета, пишет «Царьград».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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