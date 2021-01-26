Шоумен Гудков и певец Дорн стали новыми ведущими «Орла и решки». Фото

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Le Bourg. Открытие летней веранды. Диджей Иван Дорн., дорн иван
Музыкант Иван Дорн признался, что вести шоу — его давняя мечта Фото: Александра Игнатюк © URA.RU

Российский шоумен Александр Гудков и музыкант Иван Дорн стали новыми ведущими трэвел-шоу «Орел и решка». Впервые в истории программы вести ее будут двое мужчин, сообщили в пресс-службе телеканала «Пятница».

«Это не сон! Саша Гудков и Иван Дорн — новые ведущие „Орла и решки“», — указано на официальной странице телеканала в Instagram. В посте также уточняется, что в 2021 году шоу исполняется 10 лет. Старт юбилейного сезона состоится 15 февраля.

«Мы с Иваном Дорном на проекте как [рэпер] Дава с [певицей Ольгой] Бузовой: поженились и тут же поругались и развелись! Но мы их переплюнем, у нас покруче будет история!» — приводит «Федеральное агентство новостей» слова Гудкова. А уроженец Челябинска певец Дорн признался, что мечтал стал ведущим «Орла и решки» и даже безуспешно пытался пройти кастинг.

«Орел и решка» — трэвел-шоу, в котором двое ведущих отправляются в путешествие в один из городов мира. Они бросают монетку, и кому выпал «орел» получает золотую банковскую карту с неограниченным лимитом, а второму — только 100 долларов, чтобы провести время. В разные годы ведущими «Орла и решки» были известные интернет-блогеры, актеры и музыканты. Например, инстаблогер Настя Ивлеева вела шоу с трэвел-блогером Антоном Птушкиным, ведущая Регина Тодоренко — с шоуменом Тимуром Родригезом, актриса Мария Горбань — с моделью Марией Миногаровой.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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