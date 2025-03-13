13 марта 2025

В Петербурге мать с бабушкой жестоко избивали 12-летнюю девочку

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Семья не состоит на учете в социальных службах
Семья не состоит на учете в социальных службах Фото:

В Петербурге ночью 12 марта была госпитализирована девочка с сотрясением головного мозга. Оказалось, что школьницу ударили головой о плитку и избили мама с бабушкой. Об этом стало известно АН «Оперативное прикрытие».

«12-летняя ученица пятого класса частной школы 12 марта около полуночи была доставлена в Детскую больницу №5 имени Филатова. Школьница госпитализирована с сотрясением мозга, в состоянии средней степени тяжести», — пишет АН «Оперативное прикрытие». Инцидент произошел в квартире на Воронежской улице, где девочка проживала с семьей.

По словам ребенка, насилие в семье происходило не впервые. Она рассказала, что 28 февраля мать ударила ее головой о плитку, а девятого марта произошло повторное избиение, в котором участвовали как мать, так и бабушка. Семья не состоит на учете в социальных службах. Мать девочки, 41-летняя женщина, в данный момент не работает и ранее уже была привлечена к административной ответственности за побои. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Петербурге ночью 12 марта была госпитализирована девочка с сотрясением головного мозга. Оказалось, что школьницу ударили головой о плитку и избили мама с бабушкой. Об этом стало известно АН «Оперативное прикрытие». «12-летняя ученица пятого класса частной школы 12 марта около полуночи была доставлена в Детскую больницу №5 имени Филатова. Школьница госпитализирована с сотрясением мозга, в состоянии средней степени тяжести», — пишет АН «Оперативное прикрытие». Инцидент произошел в квартире на Воронежской улице, где девочка проживала с семьей. По словам ребенка, насилие в семье происходило не впервые. Она рассказала, что 28 февраля мать ударила ее головой о плитку, а девятого марта произошло повторное избиение, в котором участвовали как мать, так и бабушка. Семья не состоит на учете в социальных службах. Мать девочки, 41-летняя женщина, в данный момент не работает и ранее уже была привлечена к административной ответственности за побои. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...