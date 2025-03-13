В Петербурге мать с бабушкой жестоко избивали 12-летнюю девочку

В Петербурге ночью 12 марта была госпитализирована девочка с сотрясением головного мозга. Оказалось, что школьницу ударили головой о плитку и избили мама с бабушкой. Об этом стало известно АН «Оперативное прикрытие».
«12-летняя ученица пятого класса частной школы 12 марта около полуночи была доставлена в Детскую больницу №5 имени Филатова. Школьница госпитализирована с сотрясением мозга, в состоянии средней степени тяжести», — пишет АН «Оперативное прикрытие». Инцидент произошел в квартире на Воронежской улице, где девочка проживала с семьей.
По словам ребенка, насилие в семье происходило не впервые. Она рассказала, что 28 февраля мать ударила ее головой о плитку, а девятого марта произошло повторное избиение, в котором участвовали как мать, так и бабушка. Семья не состоит на учете в социальных службах. Мать девочки, 41-летняя женщина, в данный момент не работает и ранее уже была привлечена к административной ответственности за побои. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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