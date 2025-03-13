13 марта 2025

В Петербурге неизвестные подожгли вышку сотовой связи

© Служба новостей «URA.RU»
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Следы возгорания были обнаружены на одном из оборудовательных ящиков вышки
Следы возгорания были обнаружены на одном из оборудовательных ящиков вышки Фото:

В Парголово в Петербурге произошел поджог вышки связи компании «Билайн». Об этом стало известно АН «Оперативное прикрытие».

«Следы поджога на вышке связи „Билайн“ напротив дома 54 по улице Первого Мая в Парголово были обнаружены сотрудниками полиции 13 марта около восьми часов утра», — пишет АН «Оперативное прикрытие». Сбоев в работе сети зарегистрировано не было.

Следы возгорания были обнаружены на одном из оборудовательных ящиков вышки. Сама структура не пострадала. Как именно и когда был совершен акт вандализма, на данный момент остается неизвестным, так как за предыдущие сутки в полицию не поступало сообщений о подобных преступлениях в этом районе.

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В Парголово в Петербурге произошел поджог вышки связи компании «Билайн». Об этом стало известно АН «Оперативное прикрытие». «Следы поджога на вышке связи „Билайн“ напротив дома 54 по улице Первого Мая в Парголово были обнаружены сотрудниками полиции 13 марта около восьми часов утра», — пишет АН «Оперативное прикрытие». Сбоев в работе сети зарегистрировано не было. Следы возгорания были обнаружены на одном из оборудовательных ящиков вышки. Сама структура не пострадала. Как именно и когда был совершен акт вандализма, на данный момент остается неизвестным, так как за предыдущие сутки в полицию не поступало сообщений о подобных преступлениях в этом районе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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