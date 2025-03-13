В Петербурге неизвестные подожгли вышку сотовой связи

В Парголово в Петербурге произошел поджог вышки связи компании «Билайн». Об этом стало известно АН «Оперативное прикрытие».
«Следы поджога на вышке связи „Билайн“ напротив дома 54 по улице Первого Мая в Парголово были обнаружены сотрудниками полиции 13 марта около восьми часов утра», — пишет АН «Оперативное прикрытие». Сбоев в работе сети зарегистрировано не было.
Следы возгорания были обнаружены на одном из оборудовательных ящиков вышки. Сама структура не пострадала. Как именно и когда был совершен акт вандализма, на данный момент остается неизвестным, так как за предыдущие сутки в полицию не поступало сообщений о подобных преступлениях в этом районе.
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