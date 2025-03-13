В Петербурге мужчина убил брата ножницами

В Петербурге в поселке Металлострой был обнаружен тяжело раненный мужчина, который впоследствии скончался. Выяснилось, что его ударил ножницами собственный брат. Об этом сообщает ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
«Там же, в квартире, был обнаружен 46-летний брат убитого, который в ходе внезапно возникшей ссоры нанес несколько ударов ножницами своему брату», — пишет ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале.
В отдел полиции 13 марта поступило сообщение от скорой помощи. В поселке Металлострой, в одной из квартир дома номер 2 на Полевой улице, был обнаружен мужчина с ножевым ранением. На место происшествия немедленно прибыли сотрудники полиции и бригада скорой помощи. В одной из трех комнат квартиры был найден 47-летний мужчина с колото-резаным ранением в области груди. Несмотря на реанимационные усилия, мужчина скончался на месте. Погибший работал токарем на одном из местных предприятий. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
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