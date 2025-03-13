Стоимость участия в ПМЭФ обойдется в 990 тысяч рублей

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), который ежегодно проходит в Петербурге, установил стоимость участия на 2025 год. По информации РИА Новости, участие в мероприятии обойдется в 990 тысяч рублей, если билет приобретен до 17 марта. После этой даты цена возрастет до 1,2 миллиона рублей.
«Стоимость участия в ПМЭФ в 2025 году составляет 990 тысяч рублей, с 17 марта она возрастет до 1,2 миллиона рублей», — стало известно РИА Новости. Пакет «Участник» включает доступ ко всем сессиям деловой и культурной программы форума, а также к зонам для делового общения.
Однако для участия в пленарном заседании форума потребуется отдельное приглашение, которое не входит в стандартный пакет. Скидки на участие в форуме не предусмотрены.
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