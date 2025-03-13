13 марта 2025

Стоимость участия в ПМЭФ обойдется в 990 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Пакет «Участник» включает доступ ко всем сессиям деловой и культурной программы форума
Пакет «Участник» включает доступ ко всем сессиям деловой и культурной программы форума Фото:

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), который ежегодно проходит в Петербурге, установил стоимость участия на 2025 год. По информации РИА Новости, участие в мероприятии обойдется в 990 тысяч рублей, если билет приобретен до 17 марта. После этой даты цена возрастет до 1,2 миллиона рублей.

«Стоимость участия в ПМЭФ в 2025 году составляет 990 тысяч рублей, с 17 марта она возрастет до 1,2 миллиона рублей», — стало известно РИА Новости. Пакет «Участник» включает доступ ко всем сессиям деловой и культурной программы форума, а также к зонам для делового общения.

Однако для участия в пленарном заседании форума потребуется отдельное приглашение, которое не входит в стандартный пакет. Скидки на участие в форуме не предусмотрены.

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Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), который ежегодно проходит в Петербурге, установил стоимость участия на 2025 год. По информации РИА Новости, участие в мероприятии обойдется в 990 тысяч рублей, если билет приобретен до 17 марта. После этой даты цена возрастет до 1,2 миллиона рублей. «Стоимость участия в ПМЭФ в 2025 году составляет 990 тысяч рублей, с 17 марта она возрастет до 1,2 миллиона рублей», — стало известно РИА Новости. Пакет «Участник» включает доступ ко всем сессиям деловой и культурной программы форума, а также к зонам для делового общения. Однако для участия в пленарном заседании форума потребуется отдельное приглашение, которое не входит в стандартный пакет. Скидки на участие в форуме не предусмотрены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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