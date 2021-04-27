Украина высылает российского консула в Одессе

Российский консул должен покинуть территорию Украины до конца апреля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Украина объявила консула РФ в Одессе персоной нон грата. Об этом сообщается на сайте украинского Министерства иностранных дел.

«Украина объявляет консула Генерального консульства Российской Федерации в Одессе нежелательной для пребывания на территории Украины лицом», — говорится в сообщении. Он должен покинуть территорию страны до конца дня 30 апреля. В украинском МИД почеркнули, что данная мера является ответом на высылку сотрудника посольства Украины в Москве. В Киеве действия представителей российского МИД назвали проявлением недружественных действий против сотрудников дипломатических учреждений Украины, а также опровергли все обвинения в том, что украинский дипломат мог заниматься деятельностью, несовместимой с дипломатическим статусом.

Россия объявила работника посольства Украины в Москве персоной нон грата в ответ на решение Киева выслать из страны работника российского посольства, пишет RT. Украинский сотрудник консульства был задержан при совершении противоправных действий. По сообщению ФСБ, он пытался получить информацию закрытого характера в во время встречи с гражданином РФ. Президент России Владимир Путин подписал указ о применении мер воздействия на недружественные действия иностранных государств. м запретят нанимать россиян на работу в посольства и консульства.