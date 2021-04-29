29 апреля 2021

«Ъ»: магазины Москвы опасаются дефицита продуктов питания

© Служба новостей «URA.RU»
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Магазин продукты. Москва, продукты, покупка, пятерочка, магазин, покупка продуктов, продуктовая тележка
У московских продуктовых магазинов возникли проблемы с доставкой товаров в город. Фото:

С доставкой продуктов питания в Москву начинаются сложности. Об этом журналистам рассказал источник из производителей.

«Есть проблемы с доступностью транспорта [в Москву], из-за чего гарантировать поставки [продуктов в магазины] в срок стало сложно», — пишет «Коммерсант», ссылаясь источник среди на производителей продуктов. Дело в том, что с 5 мая в столице вступают в силу новые правила проезда грузовиков по городу. Не все производители успели получить пропуски для своего транспорта и поэтому не смогут поставить товары в магазины.

В «Ленте» информацию подтвердили, указав, что многие перевозчики отказались от сотрудничества из-за новых правил, другие же подняли тарифы. Также на проблему указали во «Вкусвилле» и PepsiCo.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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