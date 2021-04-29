«Ъ»: магазины Москвы опасаются дефицита продуктов питания

У московских продуктовых магазинов возникли проблемы с доставкой товаров в город.
С доставкой продуктов питания в Москву начинаются сложности. Об этом журналистам рассказал источник из производителей.
«Есть проблемы с доступностью транспорта [в Москву], из-за чего гарантировать поставки [продуктов в магазины] в срок стало сложно», — пишет «
В «Ленте» информацию подтвердили, указав, что многие перевозчики отказались от сотрудничества из-за новых правил, другие же подняли тарифы. Также на проблему указали во «Вкусвилле» и PepsiCo.