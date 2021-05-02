Сергей Лазарев поздравил Даню Милохина с покупкой авто Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Тиктокер Даня Милохин приобрел дорогостоящую машину Mercedes-Maybach ради хайпа (намеренное создание инфошума вокруг себя — ред.). Такое мнение выразил певец Сергей Лазарев в интервью на youtube-канале Fametime TV.

В разговоре с журналисткой Лаурой Джугелией Лазарев признался, что ездит на «стареньком» внедорожнике Range Rover. Тогда собеседница вспомнила, что недавно Милохин купил Mercedes за десятки миллионов рублей. «Я не из тех людей, кто на последние [деньги] купит Maybach, но в дырявых носках. Я хочу, чтобы какой-то фундамент был у всего этого, а не ради хайпа», — ответил на это Лазарев. При этом он поздравил Милохина с покупкой авто, а Джугелия добавила, что «Данечка молодец, а Сережа все никак его не догонит».

Базовая модель престижной иномарки Милохина стоит 11 миллионов рублей, самая дорогая — свыше 46 миллионов. СМИ сообщали, что тиктокер ездит на Mercedes без водительских прав. В 2020 году 19-летний Милохин стал «открытием года» по версии журнала GQ, пишет «Национальная служба новостей».