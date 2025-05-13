Forbes: разработка России «Черный глаз» может изменить баланс сил на Украине

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России разработала новое устройство в сфере РЭБ
России разработала новое устройство в сфере РЭБ Фото:

Новая разработка России в области радиоэлектронной борьбы (РЭБ) способна существенно изменить текущий баланс сил в зоне боевых действий на Украине, считают эксперты. Известно, что устройство получило название «Черный глаз».

«Сергей „Флэш“ Бескрестов, ведущий украинский эксперт по беспилотникам, назвал Black Eyes „опасным“, — говорится в материале Forbes. Он охарактеризовал „Черный глаз“ как „опасное“ новшество, которое может значительно осложнить использование украинскими силами дронов и беспилотников.

Ранее российские военные начали регулярно использовать новый беспилотник «Бандероль» для ударов по украинским объектам, что, по словам эксперта Сергея Бескрестнова, затруднило работу украинских ПВО из-за недостатка данных о характеристиках дрона. Теперь появление системы РЭБ «Черный глаз» может еще больше осложнить применение украинских беспилотников и усилить позиции России в зоне конфликта.

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Новая разработка России в области радиоэлектронной борьбы (РЭБ) способна существенно изменить текущий баланс сил в зоне боевых действий на Украине, считают эксперты. Известно, что устройство получило название «Черный глаз». «Сергей „Флэш“ Бескрестов, ведущий украинский эксперт по беспилотникам, назвал Black Eyes „опасным“, — говорится в материале Forbes. Он охарактеризовал „Черный глаз“ как „опасное“ новшество, которое может значительно осложнить использование украинскими силами дронов и беспилотников. Ранее российские военные начали регулярно использовать новый беспилотник «Бандероль» для ударов по украинским объектам, что, по словам эксперта Сергея Бескрестнова, затруднило работу украинских ПВО из-за недостатка данных о характеристиках дрона. Теперь появление системы РЭБ «Черный глаз» может еще больше осложнить применение украинских беспилотников и усилить позиции России в зоне конфликта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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