Посол раскрыл, когда россияне смогут приехать в Турцию

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Турция, море, флаг турции
В Турции к 1 июня планируют стабилизировать эпидситуацию для возвращения туристов Фото:
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Коронавирус COVID-19

Турция будет готова принять российских туристов после 1 июня. Об этом заявил посол Турции в России Мехмет Самсар.

«Скорость снижения числа заболевших в Анталье за неделю с 24 по 30 апреля составила 35% по сравнению с предыдущей неделей. Мы стремимся к 17 мая снизить количество заболевших до 5 тысяч. Турция с учетом развития эпидемической ситуации будет готова к 1 июня к возобновлению авиасообщения с РФ», — заявил посол в интервью ТАСС.

Также в Турции планируют отменить тестирование на коронавирус для россиян. «В будущем, когда уровень вакцинации в России увеличится и вакцина „Спутник V“ начнет использоваться в Турции, освобождение российских туристов при въезде в Турцию от ПЦР-теста может быть вынесено на повестку дня», — добавил Самсар.

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом при правительстве РФ приостановил авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня 2021 года в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом в стране. Затем в стране ввели локдаун до 17 мая.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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