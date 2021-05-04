Посол раскрыл, когда россияне смогут приехать в Турцию

Турция будет готова принять российских туристов после 1 июня. Об этом заявил посол Турции в России Мехмет Самсар.
«Скорость снижения числа заболевших в Анталье за неделю с 24 по 30 апреля составила 35% по сравнению с предыдущей неделей. Мы стремимся к 17 мая снизить количество заболевших до 5 тысяч. Турция с учетом развития эпидемической ситуации будет готова к 1 июня к возобновлению авиасообщения с РФ», — заявил посол в интервью ТАСС.
Также в Турции планируют отменить тестирование на коронавирус для россиян. «В будущем, когда уровень вакцинации в России увеличится и вакцина „Спутник V“ начнет использоваться в Турции, освобождение российских туристов при въезде в Турцию от ПЦР-теста может быть вынесено на повестку дня», — добавил Самсар.
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом при правительстве РФ приостановил авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня 2021 года в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом в стране. Затем в стране ввели локдаун до 17 мая.
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