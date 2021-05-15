Марат Баширов считает, что «Зеленые» могут избраться в Госдуму-2021 при грамотно составленной политической программе Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

В Москве 15 мая прошел съезд экологической партии «Зеленые», на которой был выбран новый председатель политик Андрей Нагибин. Об этом сообщили в пресс-службе партии. Опрошенные URA.RU политологи оценили шансы партии избраться в Госдуму РФ.

«В Москве в „Президент-Отеле“ состоялся внеочередной съезд российской экологической партии „Зеленые“», — сообщили URA.RU в пресс-службе объединения. Отмечается, что участниками мероприятия стали более 80 человек из 53 регионов России. В пресс-службе подчеркнули, что партия подготовит новую модель управления. «Были приняты важные решения, определены новые амбициозные цели», — сообщили там.

Политтехнолог Марат Баширов в разговоре с URA.RU высказал мнение, что политические решения партии будут популярны в РФ, если «Зеленые» смогут ответить на новые экологические вызовы. «Чтобы избраться в Госдуму, „Зеленые“ должны представить адекватную программу. Им нужно не только фиксировать проблемы, но и предлагать конкретные решения», — рассказал Баширов. Политтехнолог объяснил, что экологические проблемы решают все существующие партии РФ. «У „Зеленых“ нет эксклюзива. Но если появятся, то у них есть шансы в Госдуме РФ», — уточнил Баширов.

Политолог Анна Федорова в беседе с URA.RU подчеркнула, что с изменением руководства партии шансы из популярность может возрасти. «Сейчас, надеюсь, партия взбодрится. Если они создадут понятные бренды, то станут более привлекательны», — рассказала Федорова.

Ранее эксперты Фонда развития гражданского общества составили список перспективных непарламентских партий. Среди них оказалась и партия «Зеленые».