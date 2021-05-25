Яровая предложила ввести льготу для некоторых детей

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Крым. Отдых, ребенок, море, детские игрушки, пляж
Уже этим летом власти могут оплатить отдых ребенка, путешествующего без родителей Фото:

Жителям Дальнего Востока могут предоставить бесплатный проезд до места отдыха раз в два года и при отправлении в отпуск ребенка вместо родителя. Об этом рассказала зампред Госдумы Ирина Яровая.

«Льгота об оплате один раз в два года проезда жителям региона до места отдыха и обратно распространяется и на детей, если они путешествуют вместе с родителями. Нередко родители имеют возможность отправить детей к родственникам или в детские лагеря, но при этом не имеют возможности выехать сами. Нужно урегулировать данный вопрос в пользу интересов семьи», — приводит ее слова «Парламентская газета».

Яровая уже обратилась в кабмин с просьбой оперативно рассмотреть предложенную инициативу. Она считает, что вопрос нужно решить до начала летнего сезона.

Ранее в правительстве РФ раскрыли, как вернуть деньги за путешествия. Туристическим кешбэком за путевку на детский отдых может воспользоваться любой россиянин. Сделать это нужно до 15 сентября, а срок осуществления выплаты не должен превышать 5 рабочих дней со дня поступления информации об оплате, пишет «Царьград». Документ уже подписан председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным в конце мая. Кроме того, за поездку ребенка в стационарный летний лагерь родителям будут возмещать 50% затрат, но не более 20 тыс. рублей, напоминает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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