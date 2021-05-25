Яровая предложила ввести льготу для некоторых детей

Уже этим летом власти могут оплатить отдых ребенка, путешествующего без родителей Фото: Лариса Рычкова © URA.RU

Жителям Дальнего Востока могут предоставить бесплатный проезд до места отдыха раз в два года и при отправлении в отпуск ребенка вместо родителя. Об этом рассказала зампред Госдумы Ирина Яровая.

«Льгота об оплате один раз в два года проезда жителям региона до места отдыха и обратно распространяется и на детей, если они путешествуют вместе с родителями. Нередко родители имеют возможность отправить детей к родственникам или в детские лагеря, но при этом не имеют возможности выехать сами. Нужно урегулировать данный вопрос в пользу интересов семьи», — приводит ее слова «Парламентская газета».

Яровая уже обратилась в кабмин с просьбой оперативно рассмотреть предложенную инициативу. Она считает, что вопрос нужно решить до начала летнего сезона.

Ранее в правительстве РФ раскрыли, как вернуть деньги за путешествия. Туристическим кешбэком за путевку на детский отдых может воспользоваться любой россиянин. Сделать это нужно до 15 сентября, а срок осуществления выплаты не должен превышать 5 рабочих дней со дня поступления информации об оплате, пишет « Царьград» . Документ уже подписан председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным в конце мая. Кроме того, за поездку ребенка в стационарный летний лагерь родителям будут возмещать 50% затрат, но не более 20 тыс. рублей, напоминает RT.