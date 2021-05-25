Аналитики узнали, сколько стоит открыть прибыльный бизнес в РФ

Для открытия нового кафе нужно почти миллион рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Самыми прибыльными сферами малого и среднего бизнеса за первые три месяца этого года названы оптовая торговля, кафе и рестораны и дополнительное образование. Об этом свидетельствуют результаты исследования банка «Тинькофф» и сервиса объявлений «Авито».

«Затраты на открытие бизнеса с нуля в оптовой торговле могут составить от 350 тысяч рублей. Для открытия нового кафе нужно от 900 тысяч рублей. Семейный бизнес в этой сфере может обойтись в 180 тысяч. Для бизнеса в сфере дополнительного образования понадобится от 480 тысяч рублей (для открытия с нуля)», — говорится в материалах, которые есть в распоряжении РБК.

Сообщается также, что при покупке готового бизнеса в России больше всего придется отдать в сфере ремонта автомобилей — 3 млн рублей. На втором месте грузоперевозки (2,5 млн рублей). Средний оборот предприятия за квартал — 246 тысяч рублей. Однако любое создание предприятия требует серьезных вложений, предостерегает « Федеральное агентство новостей» .

Ранее стало известно, что большинство россиян, занимающихся предпринимательством, считают себя не защищенными от уголовных дел. С этим согласно и большинство отпрошенных юристов.